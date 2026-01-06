Uszkodzone tory w łódzkim! "Maszynista zauważył ubytek"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-01-06 18:28

Uszkodzone tory w województwie łódzkim! Co się dzieje? Jak informuje Radio ESKA, 6 stycznia pociąg Intercity relacji Lublin–Szczecin musiał zatrzymać się awaryjnie w miejscowości Będzelin. Powodem był poważny ubytek w szynie, zauważony przez maszynistę w trakcie jazdy. Czy ktoś mógł celowo uszkodzić trasę kolejową? Rzeczniczka PKP Polskich Linii Kolejowych podała nowe informacje.

Pociąg IC utknął w lesie..jpg

i

Autor: Redakcja Publicystyczna AI/ Wygenerowane przez AI Pociąg o czołowej części w kolorach pomarańczowo-białym, z włączonymi, jasnożółtymi reflektorami, zbliża się do miejsca, gdzie na ośnieżonych torach leży powalone drzewo. Gruba, ciemnobrązowa kłoda drzewa ze złamanymi gałęziami, pokryta świeżym śniegiem, blokuje oba tory kolejowe, a za nią widać leśne poszycie pokryte drobnymi gałęziami. Tory biegną prosto przez gęsty, ośnieżony las iglasty i liściasty, który rozciąga się po obu stronach aż po horyzont, a niebo jest jasne i jednolicie szare.

Awaryjny postój pociągu Lublin–Szczecin. Uszkodzona szyna w woj. łódzkim

Około 1,5 godziny opóźnienia miał we wtorek pociąg Intercity relacji Lublin–Szczecin po awaryjnym postoju w miejscowości Będzelin w województwie łódzkim. Powodem był poważny ubytek w szynie, zauważony przez maszynistę w trakcie jazdy. Do zdarzenia doszło 6 stycznia około godziny 13. Maszynista pociągu dostrzegł uszkodzenie toru i natychmiast zatrzymał skład. Jak się okazało, wadliwy fragment szyny miał ponad metr długości, a dokładnie 112 centymetrów. Na miejsce skierowano służby ratunkowe, w tym Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną. Po prowizorycznym zabezpieczeniu infrastruktury pociąg mógł kontynuować jazdę, jednak z dość dużym opóźnieniem. Tor, na którym doszło do uszkodzenia, został zamknięty, a ruch kolejowy przekierowano na sąsiedni.

Mróz, a nie sabotaż. "Zdarzenie nie było spowodowane udziałem osób postronnych"

– Tor, którego dotyczyło zdarzenie został zamknięty - ruch pociągów został przekierowany na sąsiedni. Zdarzenie nie powodowało znaczących opóźnień w kursowaniu pociągów na tej trasie – zapewniła w rozmowie z Radiem ESKA Katarzyna Michalska, rzeczniczka PKP Polskich Linii Kolejowych. Podkreśliła jednocześnie, że zespół bezpieczeństwa wykluczył udział osób postronnych. – Sprawę wyjaśnia komisja kolejowa – dodała. Choć szczegółowa ekspertyza jest jeszcze w przygotowaniu, kolejarze wskazują, że najbardziej prawdopodobną przyczyną uszkodzenia były niskie temperatury. Minionej nocy w łódzkim było niemal 20 stopni poniżej zera. Tego typu pęknięcia i ubytki w szynach zdarzały się już wcześniej podczas silnych mrozów. PKP PLK zapewnia, że sytuacja jest pod kontrolą, a dalszy ruch pociągów na tym odcinku odbywa się bez większych zakłóceń. 

Super Express Google News
Sonda
Czy jechaliście w tym roku pociągiem?
Najsłynniejsze miejsca w województwie łódzkim. Sprawdź, czy znasz je wszystkie
Pytanie 1 z 10
Co widzimy na zdjęciu?
zamek
6-latek bawił się na torach. Potem przejechał pociąg. Policja pokazała szokujące nagranie z 4:30
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

INTERCITY