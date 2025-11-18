Fałszywy ksiądz z piekła rodem? Udawał kapłana i doprowadził do śmierci 12 osób

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
Piotr Lis
Piotr Lis
2025-11-18 16:21

Marek N., samozwańczy ksiądz, który prowadził Dom Schronienia dla Potrzebujących w Zgierzu pod Łodzią, stanął przed sądem. Jest oskarżony o przyczynienie się do śmierci 12 osób. Podczas wtorkowej (18 listopada) rozprawy w Sądzie Okręgowym w Łodzi, zamiast wysłuchać aktu oskarżenia, złożył zaskakujący wniosek o zmianę obrońcy. Co więcej, domaga się odsunięcia od sprawy prokurator Joanny Bednarskiej, twierdząc, że jest przez nią nękany.

Dom Schronienia w Zgierzu. „Ksiądz” Marek N. oskarżony

W październiku 2016 roku media obiegły wstrząsające informacje o Domu Schronienia dla Potrzebujących im. Matki Teresy z Kalkuty w Zgierzu. Placówka, prowadzona przez Marka N., który tytułował się księdzem kościoła starokatolickiego, miała być miejscem nieludzkiego traktowania starszych i schorowanych osób.

Pensjonariusze żyli w urągających ludzkiej godności warunkach, byli zaniedbywani, pozbawieni opieki medycznej i farmakologicznej. Jak informowały media, personel miał stosować przemoc fizyczną i zabierać im oszczędności. Dwanaście osób nie przeżyło tej gehenny.

Po ujawnieniu skandalu, ośrodek został zlikwidowany, a Marek N. zatrzymany. Wcześniej mężczyzna pławiący się w luksusie, mieszkający w willi i wożący się limuzyną, trafił do aresztu, w którym przebywa do dziś.

Oskarżony chce obrońcy z urzędu!

Marek N. w przeszłości został już skazany na 4 lata więzienia za przejmowanie majątków swoich podopiecznych. Jednak to nie koniec jego problemów z prawem.

Przed łódzkim sądem odpowiada za znacznie poważniejsze zarzuty: narażenia pacjentów na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz spowodowania ciężkich uszczerbków na zdrowiu, których następstwem były zgony 12 pensjonariuszy.

Prokuratura zarzuciła mu również zbezczeszczenie prochów po kilku zmarłych osobach, które trzymał w swoim gabinecie, aby przywłaszczyć ich renty i emerytury.

Proces w tej sprawie rozpoczął się w maju 2022 roku, ale został przerwany z powodu choroby sędziego. We wtorek (18 listopada) Marek N. ponownie stanął przed sądem, ale zamiast wysłuchać aktu oskarżenia, złożył wniosek o zmianę obrońcy. Jak tłumaczył, stracił cały swój majątek i nie jest w stanie opłacić dotychczasowego adwokata.

Oprócz wniosku o obrońcę z urzędu, Marek N. domaga się również odsunięcia od sprawy prokurator Joanny Bednarskiej, która sporządzała akt oskarżenia. Mężczyzna twierdzi, że jest przez nią nękany.

Znajduję się w takiej bańce i ta bańka w pewnym momencie pęknie. Chyba nikt nie chciałby mieć tego na sumieniu − mówił oskarżony.

W związku z zaistniałą sytuacją, kolejny termin rozprawy został wyznaczony na 2 grudnia. Czy sąd przychyli się do wniosków Marka N.? I czy mężczyzna odpowie za zarzucane mu czyny? To pytania, na które wkrótce poznamy odpowiedzi.

Prowadził dom pomocy jak z horroru. 12 pensjonariuszy nie żyje. „ Chyba nikt nie chciałby mieć tego na sumieniu”
29 zdjęć
FAŁSZYWY KSIĄDZ