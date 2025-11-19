Robią zakłady, który tramwaj wypadnie z torów! Remont się zakończył, ale Łódź już przygotowuje "plan naprawczy"

Michał Michalak
2025-11-19 14:29

Mieszkańcy Łodzi skarżą się na remont ul. Legionów, który trwał 2 lata i zakończył się kilkanaście miesięcy temu. Ludzie alarmują, że zapada się kostka na torowisku, co może stanowić niebezpieczeństwo nie tylko dla rowerzystów czy kierowców, ale nawet samych tramwajów. Miasto przekazało, że w związku informacjami od mieszkańców przygotowuje już "plan naprawczy".

Łódź. Mieszkańcy skarżą się na remont ul. Legionów. Jest zagrożenie dla tramwajów?

  • Mieszkańcy Łodzi są zaniepokojeni stanem wyremontowania ulicy Legionów.
  • Kostka brukowa przy torowisku rozpada się, tworząc nierówności i dziury.
  • Zarząd Dróg i Transportu analizuje sytuację, by opracować plan naprawczy.
  • Czy fuszerka stanowi zagrożenie dla przejeżdżających tamtędy tramwajów?

Łódź. Skargi po remoncie ul. Legionów. Rozsypująca się kostka zagraża tramwajom?

2-letni remont miał zakończyć problemy na ul. Legionów w Łodzi, ale po kilkunastu miesiącach jej mieszkańcy znowu się skarżą - informuje "Dziennik Łódzki". Wedle ich relacja kostka ułożona przy torowisko cały czas się sypie, i to do tego stopnia, że może stanowić zagrożenie nie tylko rowerzystów czy kierowców, ale również przejeżdżających tamtędy tramwajów. 

Jak informują ludzie, w niektórych miejscach kostka podnosi się, wystając ponad torowisko, a w innych dla odmiany zapada się i zostawia dziury. 

Jestem zniesmaczony. Miasto robi dużo, to fakt, ale robi to tak niechlujnie, że ręce opadają. Najpierw wszystko trwa przysłowiowe sto lat, a potem po chwili się rozsypuje. To nie jest normalne. Wygląda to tak, jakby robili to na odwal się. Sąsiedzi z mojej kamienicy półżartem robią już zakłady, kiedy pierwszy tramwaj przejeżdżający tą trasą wypadnie z torów - mówi "Dziennikowi Łódzkiemu" mieszkający w pobliżu mężczyzna.

Do sprawy zdążył się już odnieść Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi, który zapewnia, że "trwają analizy zastanej sytuacji, aby móc opracować plan naprawczy". 

