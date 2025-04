Tajemniczy SMS po śmierci papieża Franciszka. Kardynał ujawnił jego treść

Te miasta w Polsce to synonim beznadziei. Tu Polacy czują się najbardziej przygnębieni!

Łódź żegna papieża Franciszka

W łódzkiej archikatedrze św. Stanisława Kostki odbyła się specjalna msza w intencji papieża. Wierni, zarówno młodsi, jak i starsi, zgromadzili się, by oddać hołd zmarłemu. Mikołaj, harcerz ze Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, powiedział w rozmowie z "Faktem": „Pierwsze słowo, jakie przychodzi mi do głowy, jeśli chodzi o papieża Franciszka, to miłosierdzie”.

Pani Beata, jedna z uczestniczek mszy, wyraziła nadzieję, że następca papieża będzie kontynuował jego reformy. „Papież odszedł w dość symbolicznym czasie, ale widać, zrobił to, co miał do zrobienia tu na ziemi” – dodała.

O śmierci papieża Franciszka poinformowano w Poniedziałek Wielkanocny o poranku.

Kard. Ryś o obawach papieża Franciszka i sensie jego pontyfikatu

Metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś przypomniał o szczególnym związku papieża z Łodzią, podkreślając jego list do parafian na stulecie diecezji oraz audiencję w Watykanie w 2022 r. „Papież się bardzo bał Kościoła, który jest zamknięty, który się wyczerpuje, którego struktura jest zredukowana do biura. Bał się Kościoła, który jest zamknięty w przyzwyczajeniach” – mówił kard. Ryś.

Podczas ceremonii kardynał Ryś nawiązał do przesłania papieża, które Franciszek wygłosił na dzień przed śmiercią. „Żebyśmy przeżyli Paschę w sposób głęboki, przemieniający, naprawiający nadzieją” – wyjaśnił kardynał. Papież Franciszek przez cały swój pontyfikat nawoływał do bycia uczniem i misjonarzem, co podkreślał jako dwa aspekty jednej tożsamości.

SMS po śmierci papieża

Kardynał Ryś wspomniał również o SMS-ie, jakiego otrzymał w Poniedziałek Wielkanocny. „Ktoś mi dzisiaj napisał SMS-a: »I co teraz będzie?« Napiszę: »Nic nie będzie«. Jezus Chrystus jest wczoraj i dziś ten sam, także na wieki. I Duch Święty, którego Franciszek nazywał zawsze suwerenem w Kościele, jest ten sam, to znaczy jest miłością” – podkreślił metropolita łódzki.

Wierni w Łodzi, podobnie jak na całym świecie, modlą się teraz o nowego papieża, który będzie kontynuował dzieło Franciszka. „Powinien być wierzący, ufający w boże miłosierdzie i świadomy tego, że kościół założony ponad 2000 lat temu przez Chrystusa dąży do zmartwychwstania” – podkreślił w rozmowie z "Faktem" Mikołaj.

