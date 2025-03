Placówka apeluje

Karmiła orangutany z zoo w Łodzi naleśnikami! Zwięrzęta poważnie zachorowały. Jest nagranie

Pracownicy Orientarium Zoo Łódź w poniedziałek, 3 marca, ujawnili, że jedna ze zwiedzających karmiła orangutany naleśnikami, wskutek czego poważnie zachorowały. Od ok. roku małpy miały problemy żołądkowe, a do tego spadło ich samopoczucie. Po sprawdzeniu monitoringu okazało się, że kamera w zoo zarejestrowała, jak kobieta rzuca orangutanom naleśniki, co doprowadziło do ich choroby.