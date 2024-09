Katastrofa budowlana w Łodzi. W zawalonej kamienicy mieszkało ponad 60 osób. Dostaną nowe lokale

Łódź. Mieszkańcy zawalonej kamienicy otrzymają nowe lokale

Co dalej z mieszkańcami, którzy stracili mieszkania po zawaleniu ściany kamienicy w Łodzi? Na czas drążenia tunelu do dworca Łódź Bałuty zostali przeniesieni do hotelu. Mieli wrócić do swoich domów już 16 września. Teraz nie wiadomo, czy budynek będzie nadawał się do zamieszkania. Miasto zapewniło, że otrzymają nowe lokale.

"Miasto zapewni mieszkańcom lokale komunalne w nie gorszym standardzie, w jakim dotychczas mieszkali. Każdemu, kto się zgłosi do nas z takim zapotrzebowaniem - a pewnie większość tych ludzi nie będzie mogła wrócić do tej kamienicy - zostanie zapewnione mieszkanie z zasobu gminy" - zapewnił w rozmowie z tvn24.pl rzecznik Urzędu Miasta Łodzi Paweł Śpiechowicz. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Katastrofa budowlana w Łodzi

Inwestor, czyli PKP PLK, wykonawcy oraz powiatowy inspektor budowlany biorą udział w obradach sztabu kryzysowego. Nie wiadomo, co stanie się z budynkiem, ani kiedy zostaną wznowione prace nad drążeniem tunelu.