Półrogatki opuszczone!

Kierowca busa wjechał prosto pod lokomotywę! Było tylko słychać huk. Fatalny wypadek na przejeździe kolejowym

Na przejeździe kolejowym w Przyłęku Dużym pod Brzezinami zderzyły się lokomotywa i dostawczy bus. Do wypadku, który miał miejsce we wtorek, 13 maja, doszło mimo zamkniętych półrogatek, bo ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący busem 26-latek i tak wjechał na torowisko. Mężczyźnie nic poważnego się nie stało, ale ranny został jego pasażer, który trafił do szpitala.