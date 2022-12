Kierowca ciężarówki nie żyje. Tragiczny wypadek koło Łodzi

Do tego tragicznego wypadku doszło około godz. 15.30. Koło Łodzi kilka samochodów osobowych zderzyło się z pojazdem ciężarowym. W wypadku poszkodowane zostały dwie osoby. Jadąca osobówką kobieta w wieku 34 lat została ranna i odwieziono ją do szpitala. - Natomiast mimo podjętych działań ratowniczych nie udało się uratować 47-letniego kierowcy ciężarówki - przekazał PAP rzecznik Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Jędrzej Pawlak. Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że kierowca ciężarowego MAN zjechał nagle na przeciwny pas ruchu doprowadzając w ten sposób do zderzenia. - W zdarzeniu brały udział 4 samochody osobowe i jeden ciężarowy. Jedna osoba została zabrana do szpitala. Życia kierowcy samochodu ciężarowego nie udało się uratować - poinformowali na swojej stronie druhowie z OSP Kolumna.

Ruszył proces Ernesta K., który po pijanemu spowodował wypadek. Zginęło dwóch jego kolegów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.