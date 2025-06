Śmiertelny wypadek pod Radomskiem. Nie żyje 22-letni motocyklista

22-latek to ofiara śmiertelna zderzenia volkswagena z dwoma motocyklami. Do śmiertelnego wypadku doszło w niedzielę, 15 czerwca, po godz. 17 na drodze wojewódzkiej nr 484 w Szpinalowie pod Radomskiem. Według wstępnych ustaleń zawinił kierujący osobowym samochodem marki volkswagen, który mógł popełnić błąd w czasie wyprzedzenia innych pojazdów. Wskutek tego zderzył się z jadącymi z przeciwnego kierunku, od strony Bełchatowa, motocyklistami: 22-latkiem i 27-latkiem, który podróżował wraz z 25-letnią pasażerką.

- 22-latek zginął na miejscu, natomiast pozostałe osoby jadące motocyklami zostały przewiezione do szpitala - w chwili udzielania pomocy medycznej były przytomne - przekazał "Super Expressowi" Asp. Dariusz Kaczmarek, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Radomsku.

Mundurowi nadal wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku pod nadzorem prokuratury w Radomsku.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.