Kłopoty z tunelem w Łodzi. Są nowe doniesienia!

Budowa tunelu pod Łodzią będzie wznowiona jeszcze w tym roku? Pięć firm w grze
Budowa tunelu średnicowego w Łodzi ma wrócić na właściwe tory. PKP Polskie Linie Kolejowe zapowiadają, że wkrótce wybiorą pięć firm, które będą walczyć o dokończenie inwestycji. Chodzi o ważny projekt kolejowy, który od dłuższego czasu stoi w miejscu. Do udziału w rozmowach zgłosiło się blisko dziesięć firm. Teraz trwa sprawdzanie dokumentów. Po tym etapie PLK wskaże pięciu wykonawców, z którymi rozpocznie tzw. dialog techniczny. To etap, na którym omawiane są szczegóły prac – między innymi technologia drążenia tunelu oraz sposoby zabezpieczenia budynków, także tych zabytkowych. Wśród zainteresowanych są duże firmy z doświadczeniem. To między innymi PORR, który wcześniej wygrał przetarg na tunel dla kolei dużych prędkości, oraz Gülermak, znany z budowy metra w Warszawie i prac przy innych dużych inwestycjach.
Po zakończeniu rozmów inwestor wybierze co najmniej trzech finalistów. To oni dostaną zaproszenie do złożenia ofert. Ostatecznie jedna firma zostanie wybrana i – zgodnie z planem – jeszcze w tym roku ma wejść na plac budowy. Tunel średnicowy w Łodzi ma mieć około 7,5 kilometra długości i połączyć stacje Łódź Fabryczna, Kaliska i Żabieniec. To jedna z najważniejszych inwestycji kolejowych w kraju, która ma usprawnić ruch pociągów przez miasto. Problem w tym, że budowa została zatrzymana we wrześniu 2024 roku. W trakcie prac zawaliła się część kamienicy nad tunelem. Od tego czasu około 250 mieszkańców nie może wrócić do swoich mieszkań i mieszka w lokalach zastępczych. Na początku 2026 roku PKP PLK zerwały umowę z dotychczasowym wykonawcą. Powodem było bezpieczeństwo ludzi i stan budynków nad tunelem. Teraz inwestor chce jak najszybciej znaleźć nową firmę i wznowić prace. Plan jest prosty – wybrać wykonawcę i ruszyć z budową jeszcze w trzecim lub czwartym kwartale tego roku. Po wielu opóźnieniach i problemach to kluczowy moment dla całej inwestycji.