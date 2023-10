Kobiecie uciekł autobus. Pomógł przypadkowy kierowca

Do niecodziennego zdarzenia doszło miesiąc temu, jednak nagranie trafiło do sieci w ostatnich dniach. Widzimy na nim jak kierowca samochodu, zauważając kobietę, która nie zdążyła dobiec do odjeżdżającego z przystanku autobusu, postanowił jej pomóc. Zatrzymał się i zaproponował, że dowiezie ją na następny przystanek.

- Pani wsiada, zaraz go dogonimy - mówi mężczyzna.

Spóźniona pasażerka wsiadła, auto ruszyło i po chwili wyprzedziło autobus. Kobieta wysiadła na następnym przystanku i mogła spokojnie kontynuować podróż.

Zaskoczona pasażerka nie kryła zaskoczenia i radości, że przypadkowy kierowca postanowił jej pomóc. Kilka razy dziękowała uprzejmemu kierowcy.

Internauci: "Jesteś gość!"

Nagranie zostało opublikowane na profilu "Ej Cinek, Jesteśmy Zgubieni" na Facebooku i zebrało setki pozytywnych komentarzy pod adresem kierowcy, który wykazał się wyjątkową empatią.

"Szacunek wielki dla tego kierowcy. Brawo!"

"Zachowanie klasa"

"Jeszcze są ludzie bardzo życzliwi"

"Oby jak najwięcej takich ludzi"

"Jesteś gość!"

"Wraca wiara w ludzi"

- komentują internauci.

