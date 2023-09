Kobieta potrącona przez osobówkę i tira! Wypadek jak z najgorszego koszmaru

Koszmarny wypadek rowerzystki. Potrąciła ją osobówka, uderzyła w tira

Rowerzystka potrącona przez auto osobowe i tira w Ujeździe pod Tomaszowem Mazowieckim przebywa w szpitalu w poważnym stanie. Do wypadku doszło w poniedziałek, 11 września, na drodze wojewódzkiej nr 713. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, jadącą ul. Tomaszowską seniorkę potrącił najpierw 55-latek kierujący osobówką, a jakby tego było mało, poszkodowana uderzyła następnie w koło naczepy przejeżdżającego obok ciągnika siodłowego. 79-letnia rowerzystka odniosła ciężkie obrażenia ciała i została zabrana do szpitala, gdzie przebywa do tej pory. Tymczasem policja zatrzymała mieszkańca powiatu tomaszowskiego, który prowadził osobówkę. - 55-latek po nocy spędzonej w policyjnej celi 12 września usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego. Grozi mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności - informuje aspirant sztabowy Grzegorz Stasiak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim.