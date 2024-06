Poszła do spowiedzi, mówiąc o seksie. Po tym co usłyszała, z kościoła wyszła zapłakana

Piotrków Trybunalski. Tajemnicza śmierć pod Halą Targową

Co doprowadziło do obrażeń u kobiety, który została znaleziona w ciężkim stanie pod Halą Targową w Piotrkowie Trybunalskim? Do zdarzenia doszło 8 maja br., ok. godz. 15, gdy 60-latka poszła odebrać przesyłkę z paczkomatu na ul. Sienkiewicza. W drodze powrotnej zdążyła jeszcze powiedzieć córce, że niedługo będzie w domu. W tym czasie spod budynku odjeżdżała kierująca oplem astra, która przyjechała do Hali na zakupy. Kobieta najpierw cofnęła auto, a następnie ruszyła do przodu, ale po przejechaniu ledwie kilku metrów zobaczyła leżącą na ziemi 60-latkę.

Podbiegła do poszkodowanej, której udzielały pomocy już inne osoby. Ciężko ranna piesza została zabrana do szpitala, gdzie zmarła 16 maja. Prowadząca opla powiedziała, że nie słyszała ani nie czuła odgłosu huku bądź potrącenia. Żadnych śladów uderzenia nie ujawniły też oględziny pojazdu. Mimo to u 60-latki stwierdzono obrażenia ciała. Prokuratura nadal wyjaśnia przyczyny i okoliczności zgonu zmarłej.