Komunia święta 2024. Kredyt potrzebny do zorganizowania uroczystości?

Przygotowania do komunii świętej 2024 mogą pochłonąć niemałą sumę, na co już teraz zwracają uwagę rodzice dzieci - informuje Edziecko.pl. Lista wydatków to obowiązkowo: strój, fryzjer, kwiaty i wianek, ale coroczny wyścig mobilizuje również niektórych do wynajęcia fotografa i restauracji lub zamówienia cateringu.To nie wszystko, bo ostatnio wśród komunijnych atrakcji pojawiają się nawet: "dmuchane zamki, personalizowana biżuteria, strojne stuknie i piniaty z twarzą Jezusa".

Nawet jeśli rodzice ostatecznie zorganizują przyjęcie w domu, to i tak czeka ich wydatek co najmniej kilku tysięcy złotych. W najgorszym wypadku taka kwota może natomiast znacznie przekroczyć 10 tys. zł - za takie pieniądze można zorganizować niewielkie, ale jednak, wesele.

Ludzie powariowali z tymi usługami. Zaraz dzieci będą samolotami przylatywać do kościoła, a wcześniej będą czesać się u fryzjerów i robić makijaże u kosmetyczek. Do czego ten świat zmierza? - pisze jeden z czytelników serwisu Edziecko.pl.

Komunia święta 2024. Podwójny wysiłek samotnych rodziców

W gronie rodziców najbardziej narzekających na koszty komunii 2024 są samotni rodzice - informuje Edziecko.pl. Jedna z kobiet przekonuje, że do sfinansowanie uroczystości będzie jej potrzebny kredyt. Inna dodaje, że planuje skromne przyjęcie, bo nie ma co się licytować z innymi i należy we wszystkim zachować umiar. Dla samotnych rodziców pierwsza komunia święta nadal jednak pozostaje problemem.

