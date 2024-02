Gdy zobaczyli swoją 15-letnią córkę, od razu wezwali pomoc! Za to, co ją spotkało, odpowiada 22-latek

Wrocław. Rusza wspólnota Młodzi Wojownicy Maryi

Młodzi Wojownicy Maryi - to nowa wspólnota dla najmłodszych mieszkańców Wrocławia i okolic, które ma już za sobą pierwsze spotkanie. Jej pomysłodawcą jest salezjanin ks. Dominik Chmielewski, który założył również wspólnotę Wojowników Maryi, ale dla dorosłych mężczyzn. Do tej najnowszej mogą z kolei dołączyć chłopcy w wieku od momentu przyjęcia I komunii świętej do 18 lat. Kandydaci do formacji spotkali się po raz pierwszy w niedzielę, 25 lutego, w parafii Opieki św. Józefa i Sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzi na Ołbinie we Wrocławiu.

"Wspólna modlitwa, sporo ruchu i sportu"

Jak powiedział w rozmowie z tygodnikiem "Niedziela" ks. Chmielewski, inspiracją do powołania nowej wspólnoty była mi.in. działalność ks. Jana Bosko, założyciela salezjanów, który "w szczególny sposób kładł nacisk na formację młodych chłopaków". Przyszli członkowie Młodych Wojowników Maryi mają zostać podzieleni na dwie grupy wiekowe, w których będzie czas na "wspólną modlitwę, na formację, ale również czas na sporo ruchu i sportu".

