Spis treści

Pierwsza Komunia Święta 2025 już za chwilę

Maj w Polsce to tradycyjnie czas pierwszych komunii świętych. W tym roku podobnie jak w latach ubiegłych, w kościołach w całym kraju zgromadzą się rodziny, by wspólnie świętować ten ważny dla katolików moment. Wielu Polaków zadaje więc sobie pytanie - kiedy wypadają komunie 2025? Daty owych sakramentów różnią się w zależności od parafii, więc dokładny termin warto sprawdzić np. na stronie internetowej kościoła.

Prezent na komunię 2025

Pierwsza Komunia Święta to wyjątkowe wydarzenie, pełne duchowego znaczenia i rodzinnych tradycji. Od wielu lat z tej okazji wręcza się prezenty, które sprawią dziecku radość oraz będą przydatne. Więcej w temacie prezentów z okazji I Komunii Świętej przeczytasz tutaj: Sztabki złota i żywe konie. Prezenty na komunię coraz bardziej frymuśne.

Co ciekawe, coraz częściej upominki otrzymują także takie osoby jak np. zakonnice, które przygotowywały dzieci do sakramentu. Taka tradycja nie podoba się jednak każdemu.

Rodzice chcą dać siostrom zakonnym pieniądze. Pomysł ma wielu przeciwników

W ostatnim czasie do portalu edziecko.pl odezwała się czytelniczka Paulina, która postanowiła przekazać redakcji, co dzieje się w szkole jej dziecka. Okazuje się, że w placówce, do której chodzi syn Pani Pauliny, rodzice postanowili podziękować siostrom zakonnym za ich trud i zaangażowanie w przygotowaniu uczniów do I Komunii Świętej. Pomysł, który pojawił się na forum klasy, nie wszystkim jednak przypadł do gustu.

Ogólnie rozeszło się o to, że do komunii przystępują trzy klasy, i powstało pytanie, czy dajemy siostrom zakonnym coś w ramach podziękowania [...] Okazało się, że w zeszłym roku była zrzutka po ponad 50 zł od dziecka do wspólnej puli i podział na trzy siostry zakonne, bo w kościele są trzy. Jedna uczy w naszej szkole, druga w drugiej, która w tym samym czasie będzie przystępowała do sakramentu, a trzecia siostra zajmuje się oprawą muzyczną - relacjonowała matka dziewięciolatka, edziecko.pl.

Rodzice dzieci z klasy syna pani Pauliny wspólnie doszli do wniosku, iż nie będą dawać zakonnicom pieniędzy w ramach prezentu, lecz siostrze zakonnej, która przygotowywała je do komunii przekażą obraz, a pozostałe dwie siostry dostaną kwiaty.

Jedna klasa stwierdziła, że oni zbiorą pieniądze. I na grupie powstał wielki problem, jak się okazało - przez nas. Zarzucono nam, że jak sobie wyobrażamy, że będziemy dawać oddzielnie, a nie wszyscy razem. Teraz czekamy na informację od trzeciej klasy, która jeszcze debatuje, co zrobić, czy będą dawać pieniądze, czy jakiś prezent. Paranoja - powiedziała pani Paulina, edziecko.pl.

Pani Paulina nie ukrywała swojego oburzenia całą sytuacją - nie rozumie, jak rodzice mogą oczekiwać od innych, że będą składać się na koperty z pieniędzmi. Uważa, że to nie do pomyślenia, a siostry zakonne nie powinny w ogóle przyjmować takich prezentów.

Ręce opadają, sami uczymy takich zachowań. Potem jest zdziwienie, że z okazji komunii wszyscy - wychowawcy, księża, siostry zakonne, łącznie z dziećmi przystępującymi do sakramentu - oczekują nie wiadomo jakich pieniędzy i prezentów. Od dawna mówi się, że w ostatnich latach komunie coraz bardziej kręcą się wokół kasy, a nie wokół sakramentu, i z przykrością stwierdzam, że jest w tym sporo prawdy - tak podsumowała całą sytuację w rozmowie pani Paulina.

Sprawa bez wątpienia podzieliła rodziców. Część z nich uważa, że prezenty dla sióstr zakonnych to przesada, a inni, że to miły gest wdzięczności. Ile osób, tyle opinii. Jedno jest jednak pewne - Pierwsza Komunia Święta to ważne wydarzenie duchowe, które powinno raczej skupiać się na przeżywaniu sakramentu, a nie na kwestiach materialnych.

Pierwsza Komunia Święta w czasach PRL-u. Zobacz, jak to kiedyś wyglądało

Komunia córki Cichopek i Hakiela Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Czytaj więcej o polskim samorządzie w serwisie Polski Samorząd