Łódź. Ks. Misiak znowu w Polsce. Wrócił do posługi w archidiecezji łódzkiej

Po prawie 1,5-rocznej nieobecności w mediach społecznościowych i jeszcze dłuższej w archidiecezji łódzkiej ks. Michał Misiak powrócił do posługi. Jak informuje Zyciepabianic.pl, duchowny wyjechał w 2020 r. do Tanzanii, gdzie prowadził działalność charytatywną i miał nawet rozważać, by zostać pastorem zielonoświątkowców. Do Polski wrócił w kwietniu 2022 r., ale tylko na chwilę, bo ledwie przez kilka dni pomagał ukraińskim uchodźcom w Nadarzynie. Później wyjechał w okolice Kijowa, gdzie z kolei pomagał starszym i schorowanym osobom. Jak poinformował ksiądz Misiak za pośrednictwem swojego profilu facebookowego, od 2 miesięcy jest kapelanem w Szpitalu Bonifratrów w Łodzi, a do tego głosi ewangelię na kanale na Youtubie i spowiada... w jednej z kawiarni na terenie miasta.

- Dobry wieczór i Szczęść Boże 😊. Droga uczniów Jezusa jest prosta jeżeli chodzi o cel, jeżeli zaś chodzi o samą wędrówkę... to nieprzewidywalna przygoda 😇🥳🔥(J 3:8). Moja przygoda chodzenia za Panem sprowadziła mnie z powrotem do kochanej Łodzi (...) - napisał duchowny.

Kontrowersje wokół duchownego. Prosił papieża o dyspensę od celibatu

Jak informuje Zyciepabianic.pl, zanim ks. Misiak wyjechał z Polski, wzbudzał swoją działalnością niemałe kontrowersje, choć bardziej w środowisku kleru niż wśród samych wiernych. W tym czasie organizował happeningi na ulicach, spowiadał ludzi w ramach „spacerów uzdrowienia”, organizował dyskotekę bezalkoholową i spotkania modlitewne przed sklepami z dopalaczami. Już wiele lat temu, przeżywając osobisty kryzys, prosił w listach papieża o udzielenie mu dyspensy od celibatu. Zachowanie duchownego nie spotkało się jednak ze zrozumieniem również wśród najbliższych przełożonych.

- Jeździłem do biskupa, mówiłem że się zakochałem. On mnie przenosił na inną parafię, później znowu przychodziła jakaś przyjaźń, czysta, bez współżycia i trwała lata. Ale to było wielkie cierpienie, bo nie można dotknąć dziewczyny, złapać za rękę - mówił w rozmowie z portalem Zyciepabianic.pl.

Duchowny na tym nie poprzestał, bo po tym jak w 2019 r. przyjął chrzest protestancki w czasie pobytu w Izraelu, została na niego nałożona ekskomunika, którą ostatecznie zdjęto. Teraz wrócił do Łodzi i znowu publikuje filmiki na swoim profilu facebookowym, dzieląc się z internautami swoimi spostrzeżeniami na temat wiary.