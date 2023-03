Łzy w oczach rzeczniczki kuratorium oświaty. Wszystko przez to nagranie

Śmiertelny wypadek pod Radomskiem. Kierowca volkswagena golfa zginął

W śmiertelnym wypadku, do którego doszło w Dobryszycach pod Radomskiem, zginął 73-letni kierujący volkswagenem golfem. Zdarzenie miało miejsce w sobotę, 11 marca, ok. godz. 10. Według wstępnych ustaleń policji ofiara, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej, nie ustąpiła pierwszeństwa 30-latkowi, który prowadził samochód marki Cupra Formentor. Oba pojazdy zderzyły się, a 73-latek z volkswagena zginął na miejscu. - Drugi z mężczyzny odniósł niegroźne obrażenia ciała i sam pojechał do szpitala - informuje Komenda Powiatowa Policji w Radomsku. Policjanci na miejscu zdarzenia wykonali oględziny, zabezpieczyli ślady i przesłuchali świadków tego wypadku. Wyjaśniają okoliczności zdarzenia pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej.

- Apelujemy o ostrożność i szczególną uwagę na drodze, zwłaszcza podczas wykonywania wszelkich manewrów. Kierowcy powinni uważnie obserwować otoczenie pojazdu. Pamiętajmy, że chwila nieuwagi może doprowadzić do tragedii - czytamy na stronie internetowej policji w Radomsku.

