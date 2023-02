Wypadek na torach pod Łaskiem. Kierowca DHL wjechał pod pociąg

W wypadku na torach pod Łaskiem została ranna jedna osoba, gdy kierowca DHL wjechał na przejazd kolejowy, zderzając się z pociągiem towarowym. Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 20 lutego, ok. godz. 12, na ul. Wrzesińskiej w Marzeninie. Jak wstępnie informuje aspirantka sztabowa Katarzyna Staśkowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Łasku, kierowca forda transita, 23-letni mieszkaniec Łodzi, nie zachował należytej ostrożności i wjechał na niestrzeżony przejazd kolejowy, mimo nadawanych sygnałów świetlnych. W pojazd dostawczy uderzył pociąg towarowy, doprowadzając do znacznych zniszczeń. - Kierowca forda z obrażeniami ciała niezagrażającymi życiu został przetransportowany do szpitala w Pabianicach - mówi kobieta. Jak dodaje, zarówno poszkodowany, jak i maszynista składu byli trzeźwi. Policja wyjaśnia nadal szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku na torach pod Łaskiem.

