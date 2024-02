Robi to już ponad 70 proc. uczniów. Rodzice płacą krocie, kwoty szokują

Kwalifikacja wojskowa 2024. Kto ma obowiązek pojawienia się przed komisją?

Dla jednych to szansa, dla innych - przykry obowiązek, bo w czwartek, 1 lutego, ruszyła kwalifikacja wojskowa 2024. Obowiązek stawienia się przed komisjami wojskowymi dotyczy następujących grup: mężczyzn urodzonych w 2005 r.; mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej; osób, które w latach 2022-2023:

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,

zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności, o którym mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

Kobiety w kwalifikacji wojskowej 2024

W kwalifikacji wojskowej 2024 wezmą też udział kobiety urodzone w latach 1997–2005 i posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, i kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach (o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny). Ostatnie dwie grupy, których dotyczy obowiązek udziału w kwalifikacji wojskowej 2024, to:

osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

Kwalifikacja wojskowa 2024 potrwa do 30 kwietnia włącznie.

Kwalifikacja wojskowa 2024. Te choroby i urazy zwalniają z obowiązku służby wojskowej

Wszystkie osoby, które wezmą udział w kwalifikacji wojskowej 2024, zostaną automatycznie zwolnione ze służby wojskowej, jeśli w czasie komisji lekarskiej zostaną u nich ujawnione wybrane choroby lub urazy. Każdej z nich zostanie przydzielona jedna z czterech następujących kategorii:

A - zdolność do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej, a także zdolność do odbywania służby zastępczej;

B - czasowa niezdolność do służby wojskowej, co oznacza przemijające upośledzenie ogólnego stanu zdrowia albo ostre lub przewlekłe stany chorobowe, które w okresie do 24 miesięcy od dnia badania rokują odzyskanie zdolności do służby wojskowej w czasie pokoju;

D - niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej;

E - trwała i całkowita niezdolność do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Wszystkie choroby i urazy, które weryfikują lekarze w czasie kwalifikacji wojskowej 2024, zostały podzielone na 18 grup. Większość z nich oznacza przyporządkowanie kategorii D lub E, co jest równoznaczne z niezdolnością do służby wojskowej.

