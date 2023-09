Legionella w Łodzi! Trzy przypadki zakażenia w województwie łódzkim

Mieli odziedziczyć spadek po znanym dziennikarzu. Pieniędzy nie zobaczyli, bo są podejrzani o doprowadzenie do jego śmierci

Legionella w łódzkim. Bakteria pojawiła się w kolejnym województwie. Podano miejsca, gdzie wykryto legionellę

Ostatnio głośno jest o bakterii legionella i zakażeniach nią w południowo-wschodniej części Polski. Było tam także kilkanaście przypadków śmiertelnych. Teraz poinformowano o zachorowaniach także w zupełnie innych regionach naszego kraju. Jak poinformował w poniedziałek Polską Agencję Prasową rzecznik łódzkiego sanepidu Zbigniew Solarz, trzy przypadki zakażenia bakterią legionella zanotowała w ostatnich dwóch tygodniach Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi. Gdzie dokładnie pojawiła się legionella? Zachorowania pojawiły się w powiatach sieradzkim i poddębickim oraz w Łodzi, a w całym 2023 roku w Łódzkim odnotowano 11 przypadków zachorowań na legionellozę. Jakie są objawy legionelli, jak może dojść do zakażenia? Na stronach rządowych można znaleźć oficjalny poradnik.

Jak można zarazić się legionellą? Dla kogo legionella jest niebezpieczna? Jakie są objawy legionelli?

Jak można zakazić się legionellą? "Legionellą nie można się zarazić od człowieka ani pijąc wodę, w której jest bakteria. Do zakażenia dochodzi podczas wdychania aerozolu, który powstał ze skażonej wody" - czytamy na stronach rządowych. Obawiać się bakterii powinny przede wszystkim osoby przewlekle chore i z obniżoną odpornością. Do zakażenia dochodzi przez drogi oddechowe, źródłem zarażenia są np prysznice, baseny w SPA, fontanny, węże ogrodowe, jacuzzi. Objawy wymieniane na stronach rządowych to: "uczucie ogólnego rozbicia, ból głowy, szybko narastająca gorączka (temperatura 38°C i powyżej), dreszcze, bóle mięśni". Potem dochodzą takie objawy, jak kaszel, duszność, ból w piersi, może wystąpić biegunka i ból brzucha.

Czym jest legionelloza 🦠 i jakie są jej przyczyny?#Legionella pic.twitter.com/izF5TLJYXk— PSSE Bielsko-Biała (@pssebb) August 30, 2023

