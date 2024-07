Liczyła się każda minuta! Roztrzęsiona matka 4-latki musiała drżeć o los córki

i Autor: Shutterstock Policjanci z Radomska brali udział w akcji ratowniczej 4-letniej dziewczynki, która pilnie potrzebowała pomocy medycznej. Zrozpaczona matka dziecka podjechała do mundurowych z patrolu w Amelinie, zdj. ilustracyjne

Interweniowała policja

Liczyła się każda minuta! Roztrzęsiona matka 4-letniej Alicji musiała drżeć o los córki

Policjanci z Radomska brali udział w akcji ratowniczej 4-letniej dziewczynki, która pilnie potrzebowała pomocy medycznej. Zrozpaczona matka dziecka podjechała do mundurowych z patrolu w Amelinie, mówiąc, że musi jak najszybciej trafić do szpitala. Funkcjonariusze postanowili eskortować ją do placówki, włączając przy tym sygnały świetlne i dźwiękowe.