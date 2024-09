Light Move Festival 2024 z muzyką na żywo. Kogo usłyszymy na Festiwalu Światła w Łodzi?

Biedronka w centrum Łodzi zamknięta. "To koniec pewnej epoki"

W ostatni weekend września odbędzie się w Łodzi 14. edycja Festiwalu Światła. W piątek i sobotę (27 i 28 września) od godz. 19 do północy w centrum miasta będzie można podziwiać niezwykłe mappingi, wielkoformatowe animacje oraz świetlne instalacje artystyczne. Na festiwalowej trasie pojawią się też przystanki muzyczne.

Na scenie w Pasażu Schillera wystąpi Orkiestra Kameralna Primuz.

- Jestem dumny, że mogę wziąć udział w tym festiwalu, w moim mieście, z moją orkiestrą, ze wspaniałym programem, który przygotowaliśmy - mówi Łukasz Błaszczyk, z Akademii Muzycznej w Łodzi. - Zaprezentujemy dwie niezwykłe kompozycje Stevena Wilsona, „Routine” i „Beautiful Scarecrow”, z nagradzanymi wielokrotnie wspaniałymi teledyskami Owl House Studios.

Na Placu Wolności łódzki pianista jazzowy i kompozytor Maciej Tubis zaprezentuje materiał ze swojego premierowego albumu „Into the Night”. Tym razem Tubis wzbogaca swoje kompozycje o analogowe syntezatory, tworząc wyjątkowe połączenie klasycznego fortepianu i nowoczesnej elektroniki.

- Będę grał co pół godziny jeden utwór 27 i 28 września - zapowiada Maciej Tubis. - Płyta „Into the Night”, która swą premierę będzie miała właśnie 27 września, bardzo dobrze tematycznie wpisała się w Light Move Festival. To płyta, której najlepiej słucha się w nocy, jest na wyciszenie.

Na balkonie pałacu Poznańskiego w sobotni wieczór (28 września) wystąpi Orkiestra Rebel Babel Ensemble Łukasza L.U.C. Rostkowskiego, kompozytora muzyki do wielokrotnie nagradzanego filmu „Chłopi”. W niepowtarzalnej pałacowej scenerii zaśpiewają z nimi Kayah, Bisz oraz Bela Komoszyńska, wokalistka zespołu Sorry Boys.

W Parku Staromiejskim zaplanowano dwa przystanki muzyczne. Na scenie zlokalizowanej przy barwnej fontannie wystąpi formacja Down Town Brass, która w oryginalny sposób łączy dźwięk instrumentów dętych z energetyczną mieszanką rytmów perkusyjnych. Na scenie przy stawie wystąpią natoamiast zespół We Draw A, wykonujący elektroniczną muzykę alternatywną oraz grupa NIEMOC - poznańskie trio, prężnie działające na polskiej scenie muzyki alternatywnej.

Light Move Festival 2024 - koncerty

28 września - Pałac Poznańskiego (Ogrodowa 15)

20:00-20:30 – Rebel Babel Ensemble (20 min)

20:30-21:00 – Bisz + Rebel Babel Ensemble (20 min)

21:00-21:30 – Bela Komoszyńska + Rebel Babel Ensemble (20 min)

21:30-22:00 – Kayah + Rebel Babel Ensemble (20 min)

27 i 28 września - Pałac Poznańskiego (Ogrodowa 15)

20:00-22:00 – VJ Amadeo Savio

27 i 28 września - Park Staromiejski (nad fontanną)

19:30-22:30 - DownTown Brass feat. Natalia Muianga

27 i 28 września - Park Staromiejski (nad stawem)

19:30-22:30 - We draw A

19:30-22:30 - Niemoc RMX

27 i 28 września - Plac Wolności

19:30-22:30 - Maciej Tubis

27 i 28 września - Pasaż Róży (Piotrkowska 3)

19:30-22:30 - MISS GOD

27 i 28 września - Piotrkowska 28

19:00-00:00 - DJ Giramundo, Dancing Wind

27 i 28 września - Piotrkowska 86

19:30-22:30 - Zespół Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Łodzi

27 i 28 września - Pasaż Schillera

19:30-22:30 - Primuz Chamber Orchestra