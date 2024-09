Fortuna za metr kwadratowy! Co wiemy o kolejnym wieżowcu w centrum Łodzi?

Golden Tower. Kiedy ruszy budowa?

Ścisłe centrum Łodzi będzie jeszcze wyższe! Rozpoczęcie budowy Golden Tower zbliża się wielkimi krokami. Wydano już pozwolenie na budowę wieżowca u zbiegu ul. Piotrkowskiej i al. Mickiewicza.

- Przed nami projekty techniczne i wykonawcze. Planujemy zakończyć procedurę projektowania mniej więcej do marca przyszłego roku i wtedy rozpocząć przetarg na wyłonienie generalnego wykonawcy, który wzniesie ten budynek. Myślę, że przetarg zajmie 2-3 miesiące, czyli w drugiej połowie roku moglibyśmy zaczynać budowę tego obiektu – Maciej Taczalski, pracownia projektowa Design Lab Group.

Według planów wszystkie prace mają zakończyć się w przeciągu dwóch lat. Oznacza to, że pierwsi lokatorzy wprowadzą się tam w drugiej połowie 2027 roku.

Jak czytamy w opisie inwestycji ma ona być brakującym narożnikiem jednego z najważniejszych łódzkich skrzyżowań oraz domknięciem kompozycyjnym ul. Piotrkowskiej na odcinku od pl. Wolności do al. Mickiewicza. Golden Tower to będzie wielki 75-metrowy budynek z 21 kondygnacjami. Jeszcze nie do końca wiadomo ile powstanie lokali w budynku. To dlatego, że inwestor daje możliwość łączenia ich, a nawet kupna całego piętra.

Na parterze będą ulokowane lokale gastronomiczne i wjazd na wielopoziomowy parking. Wyżej będzie basen i strefa relaksu.

Golden Tower. Ile będą kosztować mieszkania?

Pierwotna wycena budowy budynku opiewała na 60 mln zł, ale obecnie inwestor nie może się zamknąć w 100 mln zł. Piotr Misztal - inwestor Golden Tour twierdzi, że jest to spowodowane przesunięciem początku budowy, które wynika z błędów Urzędu Miasta Łodzi. Jak podaje wyborcza.pl, inwestor będzie się domagał 40 mln odszkodowania od miasta.

Zmiany cen i wzrosty kosztów inwestycji będą miały przełożenie na finalne ceny mieszkań. Według informacji „Wyborczej”, pierwotnie potencjalni nabywcy mieli zapłacić 30 tys. zł za metr kwadratowy. Później cena znacznie poszybowała w górę i wyniosła 45-50 tys. zł. Obecnie nie można wykluczyć, że klientom przyjdzie zapłacić nawet 60 tys. zł za metr kwadratowy. Wiele będzie zależało od popytu.