Łódź. Śmiertelny wypadek na przejściu na ul. Kusocińskiego

37-latek, który zmarł w jednym ze szpitali w Łodzi, to ofiara wypadku na ul. Kusocińskiego. Jak informuje policja, do zdarzenia doszło w piątek, 4 października, ok. godz. 22.30, gdy mężczyzna przechodził przez przejście dla pieszych. W tym czasie uderzył w niego kierujący mercedesem 41-latek, który według wstępnych ustaleń nie zachował szczególnej ostrożności na drodze i nie ustąpił pierwszeństwa pieszemu.

- Prowadzącemu zabrano prawo jazdy, a do tego usłyszał zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, za co grozi mu do 8 lat więzienia - poinformowała "Super Express" asp. Kamila Sowińska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi.

41-latek był trzeźwy, a po potrąceniu wysiadł z auta, żeby udzielić poszkodowanemu pomocy przedmedycznej do czasu przybycia na miejsce załogi karetki pogotowia. Dalsze czynności w tej sprawie prowadzą pod nadzorem prokuratury funkcjonariusze Wydziału Wykroczeń i Przestępstw Ruchu Drogowego KMP w Łodzi.

O sprawie napisał wcześniej dzienniklodzki.pl.