Nie zdążyłam dać Ci kasztanów z drzewa, które rośnie przed Teatrem. To był symbol… Gdy budowaliśmy Małą Scenę, wrzuciłam kasztany z marzeniem, aby wyremontować Dużą Scenę i cały Teatr. Teraz, po latach, to marzenie zaczyna się materializować. Zawsze mnie w tym wspierałeś, wierzyłeś. Mówiłeś: „uda Ci się, Twoja nienaruszalna wiara w Teatr Powszechny pokona wszystko”! Ja myślałam, że to Ty jesteś niepokonany. Kasztany zostały w mojej kieszeni, nie zdążyłam…