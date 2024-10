Niesłychane zdarzenie!

Co wymyślił kierowca wywrotki?! Ogromny mandat za pobojowisko na środku ulicy [WIDEO, ZDJĘCIA]

Kierujący ciężarówką, którzy przejeżdżał przez centrum Łodzi, zapomniał, że jego wywrotka jest otwarta i zahaczył nią o bramownicę, zupełnie nią niszcząc. Do zdarzenia doszło w piątek, 4 października, w godzinach porannych, na skrzyżowaniu ulic: Piłsudskiego i Wydawniczej. 42-latek sam poinformował policję o tym, co się stało, za co został ukarany mandatem w wysokości 2 tys. zł.