i Autor: Shutterstock; Policja Nietrzeźwy instruktor jazdy został zatrzymany przez policję w Sieradzu

Prawie 4 promile

W takim stanie instruktor jazdy wsiadł do "elki"! Kursantowi to nie przeszkadzało?

Nietrzeźwy instruktor jazdy został zatrzymany przez policję w Sieradzu. Nie dość, że 55-latek wsiadł do auta razem ze swoim kursantem, to miał we krwi aż 3,7 promila alkoholu. Mężczyzna tłumaczył się, że nie brał udział w zaplanowanej lekcji, tylko została ona wykupiona kilka godzin przed zaplanowanym na 19 maja egzaminem. W takim przypadku instruktor prawa jazdy jest traktowany jak kierowca.