Koszmar na drodze

Śmiertelny wypadek z udziałem więźniarki! 33-latka nie żyje. Wielki karambol na DK12 pod Opocznem

Cztery pojazdy zderzyły się na drodze krajowej nr 12 pod Opocznem, co skończyło się śmiercią młodej kobiety. Do wypadku doszło w środę, 21 maja, ok. godz. 12.30 na wysokości miejscowości Strzelce. Z informacji przekazanych przez strażaków wynika, że w zdarzeniu brały udział: dwa samochody osobowe, ciężarówka i więźniarka, czyli pojazd służący do przewozu osadzonych.