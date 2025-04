Łódź. Jedyna taka klasa w Polsce. Będą kształcić techników cyberbezpieczeństwa

To będzie jedyna taka klasa w Polsce - pisze o nowej propozycji Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi "Dziennik Łódzki". Od września br. w szkole młodzi ludzie będą się uczyć, jak zostać technikiem cyberbezpieczeństwa, dbając o ochronę danych. Placówka będzie ich kształcić w dwóch kwalifikacjach zawodowych: bezpieczeństwo systemów operacyjnych i sieci komputerowych i bezpieczeństwo stron internetowych i aplikacji.

Uczniowie mający takie wykształcenie będą musieli się też nauczyć odpowiedzialności, jako że już po technikum będą mogli pracować na juniorskich stanowiskach w tym obszarze m.in. w:

bankach;

instytucjach medialnych;

szpitalach;

urzędach.

Jak mówi Barbara Halska, wicedyrektorka Technikum Automatyki i Robotyki w Łodzi, placówka będzie ich uczyć, jak być "etycznym hakerem".

- To osoba, która rozumie, że jeśli ma dostęp do jakichś danych to ich nie kopiuje i nie sprzedaje, tylko informuje przedsiębiorcę, że otwarty port lub ma niezabezpieczone serwery - mówi kobieta "Dziennikowi Łódzkiemu".

W piątek, 11 kwietnia, w godz. 17-20 w szkole przy ul. Narutowicza 122 odbędzie się dzień otwarty.