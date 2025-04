Łódź. Tak trzeba wyglądać, żeby zagrać w serialu. Statyści poszukiwani

Jeśli któryś z mieszkańców z Łodzi lub okolic chciałby wystąpić w serialu, to właśnie ma okazję. Studio filmowe MKM Studio poinformowało we wtorek, 1 kwietnia, o poszukiwaniach statystów do nowej produkcji fabularnej, której akcja będzie się rozgrywać w latach 80. Żeby dostać się na plan "Blizny", trzeba mieć 16-80 lat i spełnić odpowiednie kryteria dotyczące wyglądu.

- Fryzury, których nie akceptujemy, to: u panów: wygolone boki, irokezy, ogolone głowy, jeżyki, włosy rozjaśniane!!!!!!! U pań: nowoczesnych fryzur, wygolone boki, irokezy, włosy rozjaśniane. Paznokcie naturalne, bez hybryd, bez sztucznych paznokci. Naturalne twarze, bez powiększonych ust, bez makijażu permanentnego, bez przedłużanych rzęs - czytamy w ogłoszeniu MKM Studio.

Zrekrutowani w ten sposób statyści wcielą się w następujące role:

milicjantów;

petentów;

uczestników libacji;

przechodniów;

osób protestujących;

lekarzy;

pielęgniarek;

pacjentów;

dziennikarzy;

fotoreporterów.

Zdjęcia będą kręcone w Łodzi w dniach 5-17 maja, ale fragment ogłoszenia, który wzbudził największy rezonans, to stawka za dzień pracy. Wiele osób jest oburzonych, że to tylko 130 zł netto.

- Z tego, co wiem, dzień zdjęciowy trwa zazwyczaj ok. 11-12 godzin. Przy stawce 130,00 zł wychodzi nam ok. 11,00 zł za godzinę. Jak ktoś nie pracuje, nie ma co robić w domu, albo ma wielkie parcie na szkło, to może się skusi. Dla mnie taka stawka jest upokarzająca... Jeszcze trzy lata temu byłoby ok, ale w dzisiejszych czasach stawka jest nie do przyjęcia... - napisał jeden z internautów, którego komentarz polubiło prawie 200 osób.