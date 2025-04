Spłonął żywcem na stacji paliw. Chwilę wcześniej zrobił to! Dramat w Nieborowie

Tajemnicza śmierć młodego mężczyzny. Znalazł go proboszcz i powiedział wiernym. Tragedia na Widzewie

Łzy płyną do oczu

Łódź. Rzeźba kobiety ze szpitala Matki Polki ma stanik

Co najmniej przez miesiąc rzeźba kobiety z dzieckiem z Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi będzie mieć stanik. Pomysł akcji powstał przez przypadek, do czego przyczyniły się algorytmy rządzące Facebookiem. Pomnik jest symbolem placówki od kilkadziesiąt lat, ale z uwagi na odsłonięte piersi kobiety portal społecznościowy obniżył szpitalowi zasięgi, tłumacząc to "naruszeniem regulaminu społeczności w zdjęciu profilowym".

- Postanowiliśmy więc przekuć to w coś pozytywnego. I tak wpadliśmy na pomysł, by ubrać ją w stanik, tak by zyskała głos i mogła promować słuszne idee - mówi serwisowi Eska.pl Jakub Wojtczak, szef działu promocji w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Tą ideą jest wsparcie Fundacji na Rzecz Rozwoju Instytutu CZMP, na rzecz której szpital zbiera 1,5 podatku. Rzeźba ze stanikiem już przykuła uwagę mediów i pacjentów, ale jego zrobienie nie było wcale łatwą sprawą.

- Tak naprawdę zrobiliśmy odlew biustu, taki papierowo materiałowy i dopiero później zostały upinane draperie. To rozmiar tak mniej więcej 160 EE - tłumaczy krawcowa Barbara Hanczka, którą cytuje Eska.pl.