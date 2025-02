Łódź. Kobieta w 8. miesiącu ciąży w namiocie na Widzewie

Patrol Straży Miejskiej w Łodzi ujawnił, że w namiocie w parku na Widzewie zamieszkała kobieta w 8. miesiącu ciąży i jej partner. Municypalni prowadzą regularne działania we współpracy z Centrum Służby Rodzinie, polegających na dostarczaniu gorących posiłków, odzieży, śpiworów, koców, termosów dla osób w kryzysie bezdomności, ale tym razem to było za mało. Z uwagi na to, że młodzi ludzie spodziewają się dziecka, trzeba było działać natychmiast, choć na początku nie było to łatwe.

- Młodzi ludzie nie chcieli skorzystać z pomocy, jakie oferują noclegownie ze względu na to, że musieliby się rozdzielić i nie mogliby w pełni żyć razem. Dlatego woleli mieszkać w namiocie… - poinformowała na swoim profilu facebookowym Straż Miejska w Łodzi.

W związku z tym, mimo początkowej niechęci, dla obydwojga przygotowano miejsce w hostelu osłonowym "Nowy początek". Para młodych ludzi mieszka już razem, ale zanim tam trafiła, była pod nadzorem pracowników terenowych z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi i funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

