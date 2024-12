Wszystko się nagrało

Lawina komentarzy po wstrząsającym wideo! Ludzie nie mają litości dla pieszych. Chodzi o telefony komórkowe

Na profilu facebookowym urzędu miasta w Łodzi pojawiło się wideo dokumentujące wypadki pieszych potrąconych przez tramwaj. Jak czytamy we wpisie, obydwoje poszkodowani trzymali w ręku telefony komórkowe, co prawdopodobnie doprowadziło o tego, że nie zauważyli nadjeżdżających pojazdów. Miasto chce postawić nowe oznaczenia przy przejściach dla pieszych, które mają zachęcać do odłożenia telefonów.