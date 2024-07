Ludzie nie mogą spać nawet w nocy! Kolej Dużych Prędkości czy dużego hałasu?

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. W którym kraju leży to miasto? Turyści do boju! Pokażcie, że liczy się nie tylko all inclusive

Mieszkańcy Łodzi skarżą się na Kolej Dużych Prędkości

Nie chodzi o sam sens realizowania inwestycji, ale o hałas towarzyszący jej powstawaniu, który, jak informuje dzieniklodzki.pl, jest nie do wytrzymania dla mieszkańców Retkini. Chodzi o lokatorów bloków: ul. Olimpijskiej, Florecistów i Władysława Króla, pod których oknami trwa budowa komory startowej. To z niej ruszy w przyszłym roku drążenie tunelu Kolei Dużych Prędkości w kierunku dworca Łódź Fabryczna. Tymczasem ludzie skarżą się na dobiegające stamtąd odgłosy, zwłaszcza że nocą wcale nie jest ciszej, dlatego wiele osób nie może przez to spać i zwyczajnie odpocząć.

Ludzie zgłaszali to już wykonawcy na początku lipca, ale jedyne, co wyegzekwowali, to wstrzymanie prac nocnych w weekend.

- Było spotkanie, lokatorzy okolicznych bloków przybyli w nielicznym składzie, mało kto zainteresował się naszymi wyjaśnieniami i wyświetlanymi planszami, na których przedstawiliśmy wszystko to, co może dotyczyć sąsiadów budowy. Te hałasy i pikanie maszyn potrwa, jak zakładamy, do końca sierpnia. Tak wynika z harmonogramu prac. Musimy wszyscy wykazać się cierpliwością i znaleźć kompromis - poinformowało biuro budowy, które cytuje dzienniklodzki.pl.