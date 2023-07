Łódź ma to jako pierwsze miasto w Polsce! Obwodnica Łodzi ukończona

Łódź ma od dziś kompletną obwodnicę. Otwarto ostatni odcinek ringu autostrad i tras szybkiego ruchu. Nowy odcinek S14 otworzyli ministrowie

Będą mniejsze korki, a podróże w rejonie Łodzi staną się łatwiejsze. Łodzianie maja powód do dumy. Miasto ma już kompletną obwodnicę. Po tym, jak dziś, w piątek 7 lipca uroczyście otwarto nowy odcinek drogi ekspresowej S14 między węzłami Aleksandrów Łódzki i Emilia, Łódź została opasana kompletnym ringiem autostrad i tras szybkiego ruchu. Nowy odcinek trasy S14 ma 16,3 kilometra i połączył autostradę A2 i drogę krajową 91 z trasą ekspresową S8. Ring autostrad i tras szybkiego ruchu tworzą od północy autostrada A2, od południa S8, a od wschodu - autostrada A1.

Najpierw Łódź, potem Kraków i Warszawa. Inne duże miasta czekają w kolejce

"Zakończona została budowa obwodnicy Łodzi. To obwodnica pierwszego dużego miasta w Polsce, która została dokończona. To olbrzymie ułatwienie dla mieszkańców regionu, ale także dla komunikacji ogólnopolskiej z uwagi na centralne położenie Łodzi" - powiedział podczas uroczystego otwarcia nowego odcinka zachodniej obwodnicy łodzi minister kultury Piotr Gliński. Jak dodał, cała obwodnica Łodzi liczy sobie 122 kilometry, a budowa dwóch odcinków S14 kosztowała 1,5 miliarda złotych. Minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podkreślił, że chociaż to Łódź jest pierwszym polskim miastem z pełnym ringiem autostradowym, to już niebawem pełną obwodnicę będą mieć też Kraków, a potem Szczecin i Warszawa.

Sonda Czy wszystkie autostrady w Polsce powinny być darmowe? Tak Nie Nie mam zdania

Droga #S14 oddana do ruchu. Tym samym ring dróg szybkiego ruchu wokół aglomeracji łódzkiej jest gotowy, jako pierwszy w Polsce. @GDDKiA_Lodz @GDDKiA #funduszeUE pic.twitter.com/ivdZ2WZzpa— GDDKiA Łódź (@GDDKiA_Lodz) July 7, 2023