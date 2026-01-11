Miś Colargol i Mis Uszatek uratowani! Kto szantażował urząd miasta? Chodzi o kilkaset tysięcy złotych

Michał Michalak
Michał Michalak
2026-01-11 11:00

Prokuratura w Łodzi prowadzi śledztwo dotyczące Fundacji Filmowej „Se-Ma-For” i spółki „Se-Ma-For” Produkcja Filmowa które dotyczy okresu 2016-2019. Według ustaleń śledczych osoby zarządzające oboma podmiotami wyłudziły od Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej ponad 1,5 mln zł. To nie wszystko, bo w tym czasie zaginęły lalki m.in. Misia Colargola i Misia Uszatka, które niedawno odzyskano.

Łódź. Lalki Misia Colargola i Uszatka odzyskane. Wielka afera w studiu „Se-Ma-For”

i

Autor: CC0 1.0 Prokuratura w Łodzi prowadzi śledztwo dotyczące Fundacji Filmowej „Se-Ma-For” i spółki „Se-Ma-For” Produkcja Filmowa które dotyczy okresu 2016-2019.
  • Anonimowa osoba żądała od urzędu miasta w Łodzi setek tysięcy złotych za zwrot lalek z kultowych bajek.
  • W ramach śledztwa dotyczącego przestępstw gospodarczych odnaleziono lalki z "Misia Colargola" i "Misia Uszatka".
  • Prokuratura prowadzi szerokie śledztwo w sprawie nieprawidłowości finansowych w Fundacji Filmowej „Se-Ma-For” i spółce „Se-Ma-For” Produkcja Filmowa.
  • Sprawdź, jakie dalsze kroki podjęła prokuratura i co grozi prezesowi spółki.

Łódź. Lalki Misia Colargola i Misia Uszatka odzyskane. Afera w "Se-Ma-Forze"

Kilkaset tys. złotych żądała od urzędu miasta w Łodzi anonimowa osoba, która twierdziła, że jest w posiadaniu historycznych eksponatów, w tym lalek z seriali „Miś Colargol”, „Miś Uszatek”, „Parauszek i przyjaciele”, „Piotruś i Wilk” i „Tajemnica kwiatu paproci”. Sprawa została zgłoszona do prokuratury, która już wcześniej wszczęła śledztwo dotycząc innych zdarzeń mogących mieć związek z zaginięcie powyższych przedmiotów.

W związku z tym prokuratura podjęła decyzję o żądaniu wydania rzeczy i przeszukaniu celem zabezpieczenia lalek. Postanowienie to zostało 22 grudnia zrealizowane przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, a same przedmioty zostały złożone w EC1, gdzie będą oczekiwały na oficjalne oględziny procesowe.

- Lalki i inne rzeczy znajdowały się w magazynie na terenie Warszawy. Osoba, która wydała je funkcjonariuszom, nie została zatrzymana, tylko przesłuchana w charakterze świadka. Dalsze czynności w tej sprawie zaplanowano na połowę stycznia - powiedział w rozmowie z "Super Expressem" asp. Maksymilian Jasiak z zespołu prasowego KMP w Łodzi.

Powyższa sprawa jest jednocześnie elementem większego śledztwa, które dotyczy szeregu przestępstw gospodarczych, jakich dopuściły się w okresie od 2016 roku do 2019 roku osoby zarządzające Fundacją Filmową „Se-Ma-For” z siedzibą w Łodzi oraz spółką „Se-Ma-For” Produkcja Filmowa Sp. z o.o. 

Postępowanie zostało zainicjowane zawiadomieniem między innymi Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, który udzielił podmiotom dotacji na produkcję pt. „Serce w murze” w kwocie powyżej 1,5 miliona złotych. Środki te nie zostały zwrócone, co skutkowało wydaniem przez sąd nakazu zapłaty, a następnie egzekucją komorniczą. W jej toku zniknęło mienie należące do "Se-Ma-Fora", w tym specjalistyczny sprzęt wykorzystywany do tworzenia znanych bajek.

- W związku z tym wobec prezesa spółki wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów z art. 300 § 2 kk (udaremnianie wykonania orzeczenia organu państwowego poprzez ukrywanie bądź usuwanie składników majątku, kara do 5 lat pozbawienia wolności). Jednocześnie w obliczu narastających zadłużeń zawiadomienie złożyli także inni wierzyciele spółki oraz Muzeum Animacji. Wskazali oni, iż pomiędzy osobami zarządzającymi oboma podmiotami „Se-Ma-For” doszło do zawarcia fikcyjnych umów pożyczek. Tak wykreowane zadłużenie stało się następnie podstawą do przejęcia w niewyjaśnionych okolicznościach historycznych eksponatów - przekazał Paweł Jasiak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Łodzi.

Jak dodaje Jasiak, postępowanie w tym zakresie pozostaje zawieszone z uwagi na "niemożność ujęcia podejrzanego".

Pojedynek zwierząt w Zoo Wrocław hitem internetu

Polecany artykuł:

47-latek zmarł w drodze do szpitala! Jego toyota rozerwana na strzępy po zderze…
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PROKURATURA
ŁÓDŹ
MIŚ USZATEK