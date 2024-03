Dworzec Łódź Fabryczna zwycięzcą plebiscytu "Czarna Księga"

Plebiscyt „Czarna Księga” za największe marnotrawstwo środków publicznych ma swojego zwycięzcę - to dworzec Łódź Fabryczna. Głosowanie na najgorszą z 49 inwestycji w całej Polsce nominowanych do udziału trwało od jesieni ub.r., a Warsaw Enterprise Institute, organizator, poinformował w w czwartek, 7 marca, że niechlubna nagroda trafiła w ręce PKP PLK. Budowa dworca Łódź Fabryczna kosztowała 1.75 mld zł, ale WEI formułuje pod jej adresem trzy główne zastrzeżenia:

wyczucie czasu;

brak terminowości;

wielkość.

Szczegóły poniżej.

"Autostradowe" ekrany w "nowym sercu miasta". Szczecinianie krytykują inwestycję Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Łódź Fabryczna "zieje pustkami"?

Zastrzeżenie 1: Wyczucie czasu. Inwestycje powinny być rozsądniej rozplanowane w czasie. Dworzec Łódź Fabryczna został oddany do użytku w grudniu 2016 r., ale aż do tego czasu – mimo entuzjastycznych zapewnień władz miasta i PKP sprzed 6 lat, że będzie inaczej – liczba obsługiwanych pasażerów jest tak mała, że zieje pustkami. Generuje on koszty utrzymania rocznie na poziomie 14 milionów złotych. Były wicepremier Piotr Gliński na jednej z konferencji prasowej ujawnił, że „ta suma stanowi 90 proc. wydatków kolei na utrzymanie dworców kolejowych”.

Brak sprawczości inwestycyjnej

Zastrzeżenie 2: Brak terminowości. Autorzy projektu przekonują dziś, że miał on nabrać ekonomicznego sensu wraz z oddaniem do użytku tunelu średnicowego Łódź Fabryczna – Łódź Kaliska/Łódź Żabieniec, który miałby zapewnić mu pasażerów kolei szybkich prędkości. Miał on zostać oddany do użytku do 2021 r., co oznacza, że całościowo w projekt „wplanowano” cztery lata „manka”. Byłoby to do zaakceptowania, gdyby budowa tunelu nie opóźniała się – a ta dzisiaj w najlepszym razie zostanie zakończona, a tunel oddany z końcem 2024 r. Należy zadać pytanie, czy rozsądne jest uzależnianie rentowności jednej inwestycji od drugiej, gdy możliwe są tak wielkie opóźnienia? Czy podatnicy mają płacić za brak sprawczości inwestycyjnej?

Zależność od CPK

Zastrzeżenie 3: Wielkość. Dworzec jest prawdziwym gigantem, co rodzi pytanie, czy faktycznie po zakończeniu implementacji CPK będą w stanie wypełnić go nowi pasażerowie. Tu jeszcze raz wracamy do koordynacji w czasie. Przebudowę dworca należało zsynchronizować z budową tunelu średnicowego i być może „umodułowić”, umożliwiając łatwe rozszerzenie pojemności w przyszłości.

Dalsza część tekstu poniżej.

PKP PLK komentuje nagrodę dla Łodzi Fabrycznej

Warsaw Enterprise Institute dodaje, że jej zadaniem nie jest krytykowanie inwestycji infrastrukturalnych samych w sobie, ale jest to próba zwrócenia uwagi, że takie przedsięwzięcia wymagają szczególnej opieki. Ponadto fundacja wystąpiła o komentarz do PKP PLK w związku z przyznaniem niechlubnej nagrody dworcowi Łódź Fabryczna, którego udzielił rzecznik spółki Karol Jakubowski.

Dalsza część tekstu poniżej.

Dworzec Łódź Fabryczna to zrealizowana inwestycja stanowiąca część dużego projektu polegającego na budowie nowej linii średnicowej pod Łodzią. Dzisiaj Łódź Fabryczna to stacja czołowa, czyli taka, gdzie pociągi zaczynają lub kończą swój bieg. W obecnej sytuacji, możliwości dworca i stacji nie są w pełni wykorzystane. Ten stan rzeczy zmieni się, kiedy oddane do użytku zostanie podziemne połączenie Łodzi Fabrycznej ze stacjami Łódź Kaliska i Łódź Żabieniec. Termin zakończenia drążenia podziemnego tunelu zaplanowano na 2024 r., a uruchomienie pociągów w 2025 r. Dodatkowym efektem obecnie realizowanego etapu inwestycji będą 3 nowe podziemne przystanki, które ułatwią komunikację mieszkańcom miasta i regionu. PLK SA wychodzą z ofertą najmu do potencjalnych kontrahentów. Przewiduje się, że wykorzystanie lokali wzrośnie w momencie, kiedy Łódź Fabryczna stanie się stacją przelotową - tłumaczy Jakubowski Warsaw Enterprise Institute.

W naszej galerii można znaleźć listę wszystkich 49 inwestycji z całej Polski nominowanych do "Czarnej Księgi" za największe marnotrawstwo środków publicznych.