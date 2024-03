i Autor: Shutterstock

Matka uczennicy komentuje pomysł

Nauczycielka zszokowała rodziców. Chce zabrać uczniów na szkolną wycieczkę... do Dubaju! Ogromne koszty

Nauczycielka jednej z polskich szkół zaproponowała rodzicom uczniów, by w ramach szkolnej wycieczki pojechały do... Dubaju. Matka jednej z uczennic jest niezwykle zdziwiona pomysłem kobiety, ale nie chodzi nawet o odległość, jaką mieliby do pokonania nastolatkowie, tylko pieniądze. Wycieczka szkolna do Dubaju kosztowałaby każdego z nich prawie 7 tys. zł.