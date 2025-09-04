Potężna eksplozja w bloku to nie wynik przypadku! "Szatański pomysł" 72-latka

Michał Michalak
2025-09-04 8:30

Prawdopodobnie zemsta była motywem postępowanie 72-latka, który doprowadził do wybuchu w mieszkaniu przy ul. Radowskiego w Łodzi w poniedziałek, 1 września. W wyniku eksplozji doszło do pożaru, który gasiło 10 zastępów straży pożarnej. Mężczyzna został zatrzymany tego samego dnia, gdy jechał nietrzeźwy swoim autem. Został zatrzymany i usłyszał już dwa zarzuty, do których się przyznał.

  • 72-latek z Łodzi usłyszał zarzuty w związku z wybuchem i pożarem w bloku przy ul. Radowskiego.
  • Mężczyzna miał celowo rozkręcić zawór z gazem i zostawić zapalony znicz, by wysadzić mieszkanie podczas nieobecności rodziny.
  • Zatrzymano go, gdy jechał nietrzeźwy autem, a za spowodowanie zagrożenia i drugie przestępstwo grozi mu do 10 lat więzienia.
  • Jakie motywy kierowały sprawcą?

Łódź. Wybuch i pożar efektem zemsty 72-latka?

Sprowadzenie niebezpiecznego zdarzenia w formie wybuchu i pożaru, które mogło narazić na utratę zdrowia i życia wiele osób oraz spowodować duże straty materialne - to główny zarzut, jaki usłyszał 72-latek z Łodzi, poinformował "Dziennik Łódzki". Według ustaleń prokuratury to mężczyzna stoi za wybuchem w mieszkaniu w bloku przy ul. Radowskiego w poniedziałek, 1 września.

Eksplozja doprowadziła następnie do powstania pożaru, który zagrażał również innym lokatorom budynku.

- Na miejscu 10 zastępów PSP. Sytuacja pożarowo opanowana. W mieszkaniu i okolicy nikogo nie znaleziono - relacjonował w dniu zdarzenia bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik KW PSP w Łodzi. 

Jak przekazali śledczy, 72-latek, który mieszkał w lokum razem z byłą żoną i synem, miał być skonfliktowany z obydwojgiem, więc jak podaje "Dziennik Łódzki", "wpadł na szatański pomysł, aby podczas ich nieobecności wysadzić mieszkanie". Żeby to zrobić, rozkręcił zawór z gazem, a w jednym z pomieszczeń zostawił zapalony wkład od znicza, po czym wyszedł.

Już po eksplozji został zatrzymany, gdy jechał swoim autem w pobliżu parku Podolskiego, i to będąc nietrzeźwym - w jego krwi ujawniono ponad 2 promile alkoholu. W związku z tym poza wybuchem i pożarem mężczyzna odpowie również za jazdę w stanie nietrzeźwości. Za oba przestępstwa grozi mu łączna kara do 10 lat więzienia.

Wybuch gazu zdemolował blok na Ochocie. Z mieszkań wyleciały szyby, odłamki uszkodziły samochody. To cud, że nikt nie zginął!

