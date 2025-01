Adaś i Kubuś potrzebują 35 milionów złotych, żeby żyć! "Poczuliśmy, co to znaczy umierać ze strachu”

Łódź. Skandal na sesji sejmiku. Radny PiS zaśpiewał wulgarną piosenkę

Co chciał zrobić radny PiS Michał Król, śpiewając wulgarną piosenkę na sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego? Do zdarzenia doszło we wtorek, 21 stycznia, a jak tłumaczył sam mężczyzna, to była jego reakcja na balet "Kopciuszek" w Teatrze Wielkim w Łodzi. Wedle relacji mężczyzny widowisko zobaczył jego znajomy, będąc świadkiem, jak "mężczyźni poprzebierani w damskie stroje wykonywali różne obsceniczne sceny". Radny PiS podkreślił, że na sali były obecne dzieci, po czym wykonał krótką piosenkę o następującej treści:

- Choćbyś prącie wsadził w blender, nie zrozumiesz, co to gender - usłyszeli zdumieni radni sejmiku.

Michał Król ponadto nazwał ww. balet "dziwną sztuką" i powiedział, że jeśli artyści chcą występować w taki przedsięwzięciach, powinni to robić za własne pieniądze, a nie za pośrednictwem choćby Teatru Wielkiego w Łodzi.

- Radny PiS Marek Król śpiewa na mównicy, co musicie wsadzić w blender, by zrozumieć, co to gender. To się zdarzyło naprawdę na wczorajszej sesji Sejmiku Województwa Łódzkiego. @pisorgpl, czy jesteście gotowi na takie poświęcenie? - napisała na swoim profilu na platformie X (dawniej: Twitter) Hanna Gill-Piątek, radna Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Wśród internautów nie brakuje opinii krytykujących wystąpienie radnego PiS, których autorzy zwracają uwagę na wulgarną formę, jak i samo przesłanie atakujące mniejszości seksualne.

- Pan Radny kariery muzycznej raczej nie zrobi. Kabaretowej też nie. Żenada - napisała jedna z użytkowniczek.

