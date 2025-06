Śmiertelne zderzenie

23-latka nie żyje! Świadkowie wyciągnęli z pojazdów inne osoby. Tragedia pod Sieradzem [AKTUALIZACJA]

Młoda kobieta zginęła w wypadku w miejscowości Strzałki, do którego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek, 10 czerwca. Ok. godz. 1 na drodze powiatowej doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Poszkodowana była jeszcze reanimowana na miejscu, a dwie inne osoby zostały ranne - jako pierwsi ruszyli im na pomoc świadkowie zdarzenia, wyciągając je z pojazdów. Karetki zabrały ich do szpitala.