Łódź. Usiłowanie zabójstwa pod parkiem wodnym. 29-latek zatrzymany

Dożywocie grozi mieszkańcowi Łodzi, domniemanemu sprawcy usiłowania zabójstwa pod parkiem wodnym przy alei Unii Lubelskiej. Do zdarzenia doszło 17 listopada br. przed godz. 4. W samochodzie zaparkowanym przed budynkiem przebywali 29-letnia kierująca i jej 27-letni towarzysz. W tym czasie kobieta zauważyła za szybą od strony pasażera mężczyznę, który trzymał w ręce nóż. Jej znajomy próbował zablokować drzwi, ale napastnik wyciągnął go siłą na zewnątrz i zadał cios prosto w twarz.

- Pokrzywdzony, próbując się bronić, użył wobec agresora gazu pieprzowego, dzięki czemu udało mu się od niego uwolnić, a napastnik oddalił się. Kobieta natychmiast zaalarmowała służby ratunkowe. Wezwana na miejsce załoga pogotowia ratunkowego po udzieleniu pierwszej pomocy zabrała 27-latka do szpitala - relacjonuje aspirantka Kamila Sowińska, rzeczniczka Komendy Miejskiej Policji w Łodzi

Lekarze uratowali życie mężczyźnie, a policjanci przystąpili do działań zmierzających do ujęcia sprawcy, ustalając m.in. jego rysopis. W efekcie tych czynności zatrzymali 18 listopada w miejscu pracy podejrzanego, który był zaskoczony pojawieniem się mundurowych. 29-latek po przewiezieniu do prokuratury usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, po czym decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Czynności w tej sprawie prowadzą śledczy z IV Komisariatu Policji w Łodzi pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Łódź-Polesie.