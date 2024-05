Łódź. Tenisista zasłabł na korcie. Był reanimowany

Minuty decydowały o tym, że tenisista, który zasłabł na jednym z kortów w Łodzi, został uratowany - informuje dzienniklodzki.pl. Do zdarzenia doszło kilka dni temu na terenie klubu sportowego, gdy 70-latek skończył właśnie grać mecz. Mężczyzna stracił przytomność i przewrócił się, a jego koledzy szybko rozpoznali, że doszło u niego do nagłego zatrzymania krążenia. Na miejsce wezwano karetkę pogotowia, która dotarła po 6 minutach, ale znajomi tenisisty sami przystąpili do pomocy, wykonując uciśnięcia klatki piersiowej, by zwiększyć przepływ krwi.

- Zaburzenie to należy leczyć poprzez dostarczenie do mięśnia sercowego wyładowania elektrycznego - wykonano tzw. defibrylację elektryczną i kontynuowano zaawansowane czynności resuscytacyjne - relacjonuje ratownik medyczny Adam Stępka, którego cytuje dzienniklodzki.pl. Dalsza część tekstu poniżej.

Stan mężczyzny określony jako dobry

Jak dodaje medyk, po ok. 4 minutach udało się przywrócić tenisiście czynności życiowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie mimo dramatycznych zdarzeń sprzed kilku chwil lekarze określili stan jego zdrowia jako dobry.