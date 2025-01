i Autor: Stevenlodz / Wikipedia, Shutterstock 27-letni kierowca forda to domniemany sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło pod Atlas Areną w nocy z czwartku na piątek, 10 stycznia, zdj. ilustracyjne

Śmiertelny wypadek

Tragiczna śmierć kobiety pod Atlas Areną. Druga osoba walczy o życie. Szokujące ustalenia o 27-latku z forda

27-letni kierowca forda to domniemany sprawca śmiertelnego wypadku, do którego doszło pod Atlas Areną w nocy z czwartku na piątek, 10 stycznia. Mężczyzna zderzył się z 23-latkiem prowadzącym audi, po czym wjechał w sygnalizator świetlny. 55-letnia kobieta zginęła, a 35-letni mężczyzna jest w stanie krytycznym. 27-latek był nietrzeźwy i miał zakaz prowadzenia pojazdów, ale to nie wszystko.