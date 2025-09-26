Ukrainiec kierował grupą przestępczą?! Prawie pół tysiąca ofiar. Nie mieli litości dla bezbronnych ludzi

Dariusz Kucharski
Dariusz Kucharski
eitor
2025-09-26 10:05

Zdaniem prokuratury przebywający od kilku lat w Polsce obywatel Ukrainy Illia B. (32 l.) kierował zorganizowaną grupą przestępczą wyłudzającą pieniądze metodą „na BLIKa”. Według śledczych oszukał w ten sposób blisko pół tysiąca osób, które łącznie straciły ok. 800 tysięcy złotych. Przed Sądem Okręgowym w Łodzi rozpoczął się właśnie jego proces.

  • Prokuratura Regionalna w Łodzi oskarża 32-letniego obywatela Ukrainy. Chodzi o kierowanie grupą przestępczą, która działała tzw. metodą "na BLIKa".
  • Poszkodowanych w tej sprawie jest blisko pół tysiąca, a kwoty pieniężne przeogromne. Obywatelowi Ukrainy grozi 15 lat więzienia.
  • Szczegóły zna reporter "Super Expressu". Opisujemy je na se.pl.

Łódzkie: Illia B. z Ukrainy kierował grupą przestępczą?

Jak wynika z ustaleń śledztwa mieszkający na co dzień w Lęborku (woj. pomorskie) 32-latek założył, a następnie kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się dokonywaniem wypłat, za pomocą przesyłanych kodów BLIK lub z wykorzystaniem technologii NFC, czyli płatności zbliżeniowych, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, należących do osób, które wystawiały ogłoszenia sprzedaży różnych przedmiotów za pośrednictwem portali internetowych. Grupa działała w rożnych częściach kraju, między innymi w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i w Gdańsku.

- Sprawcy podszywając się pod nabywców oferowanych produktów wysyłali na telefon pokrzywdzonych linki, które przekierowywały do fałszywych stron internetowych przewoźników lub płatności kartami płatniczymi - wyjaśnia Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi, która przygotowała akt oskarżenia.

- Celem aktywowania linku przesłanego do realizacji zapłaty, pokrzywdzeni przekazywali dane do karty bankomatowej wraz z kodem CVC oraz numerem PIN przypisanym do karty albo kod BLIK.  Po wejściu w przesłany link pokrzywdzony wybierał adres swojego banku i po wpisaniu wymaganych danych nieświadomie udzielał sprawcy dostępu do konta bankowego, z którego dokonywano wypłat przy użyciu kodów BLIK lub z wykorzystaniem technologii NFC. Dochodziło także do sytuacji, w których sprawcy poza uzyskaniem wypłat środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z wykorzystaniem bankomatów, uzyskiwali kredyty oraz przeksięgowywali środki pieniężne pomiędzy innymi rachunkami należącymi do pokrzywdzonego wraz z ich przewalutowaniem - opisuje szczegółowo rzecznik łódzkiej prokuratury.

Ogromna kwota, prawie pół tysiąca oszukanych

Grupa w ten sposób oszukała 495 osób, które straciły blisko 800 tysięcy złotych. Illia B. został zatrzymany, usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oszustw komputerowych, kradzieży z włamaniem na szkodę 495 osób oraz pranie brudnych pieniędzy i trafił do aresztu. Śledczy ustalili, że mężczyzna z procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu w wysokości co najmniej 588 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczone przy nim aktywa w postaci kryptowalut o wartości 416 tysięcy złotych, 12 tys. dolarów amerykańskich i samochód osobowy.

Mężczyzna przed sądem nie przyznał się do winy. - Nie założyłem i nie kierowałem żadną grupą przestępczą - stwierdził. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Galeria ze zdjęciami: Ruszył proces Ukraińca. Oskarżają go o poważne przestępstwa

Zdaniem śledczych oszukał pół tysiąca osób. Stracił blisko 800 tysięcy złotych.
8 zdjęć

Polecany artykuł:

Wbił Tomaszowi widelec do grilla w szyję. „Zobaczyłem w nim dzika”. Ofiara nie …
Proces Sebastiana M. z falstartem. Akt oskarżenia nie został odczytany!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

GRUPA PRZESTĘPCZA
ŁÓDŹ WIADOMOŚCI