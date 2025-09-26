Ukrainiec kierował grupą przestępczą?! Prawie pół tysiąca ofiar. Nie mieli litości dla bezbronnych ludzi

Prokuratura Regionalna w Łodzi oskarża 32-letniego obywatela Ukrainy. Chodzi o kierowanie grupą przestępczą, która działała tzw. metodą "na BLIKa".

Poszkodowanych w tej sprawie jest blisko pół tysiąca, a kwoty pieniężne przeogromne. Obywatelowi Ukrainy grozi 15 lat więzienia.

Szczegóły zna reporter "Super Expressu". Opisujemy je na se.pl.

Łódzkie: Illia B. z Ukrainy kierował grupą przestępczą?

Jak wynika z ustaleń śledztwa mieszkający na co dzień w Lęborku (woj. pomorskie) 32-latek założył, a następnie kierował zorganizowaną grupą przestępczą, która zajmowała się dokonywaniem wypłat, za pomocą przesyłanych kodów BLIK lub z wykorzystaniem technologii NFC, czyli płatności zbliżeniowych, środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych, należących do osób, które wystawiały ogłoszenia sprzedaży różnych przedmiotów za pośrednictwem portali internetowych. Grupa działała w rożnych częściach kraju, między innymi w Łodzi, Warszawie, Krakowie, Katowicach, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie i w Gdańsku.

- Sprawcy podszywając się pod nabywców oferowanych produktów wysyłali na telefon pokrzywdzonych linki, które przekierowywały do fałszywych stron internetowych przewoźników lub płatności kartami płatniczymi - wyjaśnia Krzysztof Kopania, rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Łodzi, która przygotowała akt oskarżenia.

- Celem aktywowania linku przesłanego do realizacji zapłaty, pokrzywdzeni przekazywali dane do karty bankomatowej wraz z kodem CVC oraz numerem PIN przypisanym do karty albo kod BLIK. Po wejściu w przesłany link pokrzywdzony wybierał adres swojego banku i po wpisaniu wymaganych danych nieświadomie udzielał sprawcy dostępu do konta bankowego, z którego dokonywano wypłat przy użyciu kodów BLIK lub z wykorzystaniem technologii NFC. Dochodziło także do sytuacji, w których sprawcy poza uzyskaniem wypłat środków zgromadzonych na rachunkach bankowych z wykorzystaniem bankomatów, uzyskiwali kredyty oraz przeksięgowywali środki pieniężne pomiędzy innymi rachunkami należącymi do pokrzywdzonego wraz z ich przewalutowaniem - opisuje szczegółowo rzecznik łódzkiej prokuratury.

Ogromna kwota, prawie pół tysiąca oszukanych

Grupa w ten sposób oszukała 495 osób, które straciły blisko 800 tysięcy złotych. Illia B. został zatrzymany, usłyszał zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, oszustw komputerowych, kradzieży z włamaniem na szkodę 495 osób oraz pranie brudnych pieniędzy i trafił do aresztu. Śledczy ustalili, że mężczyzna z procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu w wysokości co najmniej 588 tysięcy złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczone przy nim aktywa w postaci kryptowalut o wartości 416 tysięcy złotych, 12 tys. dolarów amerykańskich i samochód osobowy.

Mężczyzna przed sądem nie przyznał się do winy. - Nie założyłem i nie kierowałem żadną grupą przestępczą - stwierdził. Grozi mu do 15 lat więzienia.

Galeria ze zdjęciami: Ruszył proces Ukraińca. Oskarżają go o poważne przestępstwa