Łódź zbliżyła się do rekordu wszech czasów! Ma to związek z remontami w mieście!

Remonty w Łodzi. Zbliżamy się do pokonania rekordu!

Użytkownicy łódzkiej sekcji forum skyscrapercity.com, którzy na bieżąco monitorują obecność dźwigów budowlanych, w ostatnim raporcie z końca października 2024 roku wyliczyli, że jest ich aż 89 w różnych puntach miasta. Co ciekawe, liczba ta była dokładnie taka sama w sierpniu, 2019 roku.

Według forumowiczów najwięcej dźwigów budowlanych, bo aż 87, pracuje w Łodzi na inwestycjach mieszkaniowych, z czego 85 to maszyny stacjonarne, a dwie to mobilne żurawie wieżowe. Kolejne dwa są wykorzystywane na terenie inwestycji komercyjnej przy ulicy Technicznej.

Dźwigi można zauważyć w kilku rejonach miasta, ale najliczniejsze znajdziemy w okolicach Nowego Centrum Łodzi, gdzie łącznie pracuje ich kilkanaście. Patrząc z odpowiedniego punktu, można w polu widzenia doliczyć się tam nawet ośmiu żurawi w zasięgu wzroku.

Nie jest to jednak najwyższa ilość urządzeń, które zauważono w miejscach, gdzie powstają nowe łódzkie inwestycje. Do rekordu brakuje zaledwie czterech! Na początku 2022 roku na różnych budowach prowadzonych w mieście zaobserwowano aż 93 takie maszyny.

Inwestycje w Łodzi. Dwa projekty wpisane w koncepcję 15-minutowego miasta

Wśród ważnych inwestycji, które obecnie są realizowane w Łodzi jest między Fuzja, czyli rewitalizacja 8 ha pofabrycznego terenu rodziny Scheiblerów oraz Flow, nowoczesne miejsce do życia, pracy i spędzania wolnego czasu zlokalizowane w samym sercu Nowego Centrum Łodzi. Fuzja to inwestycja Echo Investment natomiast Flow to projekt realizowany przez Archicom. A zainteresowanie kupnem mieszkań w tych lokalizacjach jest ogromne!

"Idea miast 15-minutowych zakłada tworzenie przestrzeni miejskich w sposób policentryczny, umożliwiając społeczności nie tylko zamieszkiwanie, ale także pracę, odpoczynek, kontakt z naturą, integrację sąsiedzką czy też nieograniczony dostęp do punktów handlowo-usługowych. Wierzymy w tę koncepcję, co potwierdzają nasze łódzkie inwestycje – Fuzja, którą realizujemy w formacie destinantion wspólnie z Echo Investment oraz Flow – nowoczesny projekt mieszkaniowy powstający w Nowym Centrum Łodzi" – mówił o projektach Waldemar Olbryk, prezes zarządu Archicom w rozmowie z Property Design.

