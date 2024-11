Najpierw Beko, teraz to? Kolejna firma szykuje grupowe zwolnienia. To nie będą spokojne święta

Polski Flatiron w Łodzi - New Iron

Nowojorski Flatiron to budynek położony na Manhattanie, który przez lata był jednym z najwyższych obiektów w mieście. Wieżowiec zajmuje trójkątną działkę u zbiegu ulic Broadway, Ulicy 23. i Piątej Alei, a swoim wyjątkowym kształtem przypomina żelazko. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób porównuje łódzki apartamentowiec New Iron do zagranicznego obiektu. Okazuje się bowiem, że budynki mają wspólny nie tylko kształt, ale również wspomnianą wcześniej działkę, na której powstały, ponieważ obie są dość nietypowe, a mianowicie trójkątne.

Łódzkie żelazko zachwyca wyglądem

New Iron, który dla wielu jest namiastką Noweg Jorku w Polsce, powstał w czerwcu 2024 roku, więc całkiem niedawno, lecz od razu stało się hitem. Coraz częściej zauważalny jest trend, iż ludzie przyjeżdżają do Łodzi tylko po to, by zobaczyć na własne oczy tak niebanalny apartamentowiec przypominający kształtem żelazko.

Zaokrąglony narożnik przy skrzyżowaniu ul. Struga z ul. Wólczańską to ogromna szklana tuba, którą od dołu podtrzymuje betonowy słup. W jej wnętrzu znajduje się 37 lokali o różnej wielkości, które docelowo z pewnością staną się mieszkaniami na wynajem krótko- bądź długoterminowy. To jedna z pierwszych tak luksusowych inwestycji deweloperskich w mieście.

Ekskluzywny i niestandardowy – taki jest NEW IRON. Nowa inwestycja w sercu Łodzi. Inspirujące wnętrza, najszlachetniejsze materiały oraz udogodnienia w pięciogwiazdkowym standardzie – to wszystko znajdzie się w zasięgu ręki przyszłych mieszkańców. Nowoczesny apartamentowiec cechuje się charakterystycznym zwężeniem, kształtem przypominającym żelazko. Ta nieoczywista forma to nawiązanie do wielkomiejskiego stylu. NEW IRON ma szansę stać się nowym symbolem miasta, które słynie z dynamicznego rozwoju - czytamy w opisie obiektu, newiron.pl.

New Iron z nagrodą European Property Awards

Swoją wyjątkowością budynek zachwycił nie tylko samych mieszkańców oraz turystów, ale również jury konkursu European Property Awards 2024. Okazuje się bowiem, że Studio Reform otrzymało nagrodę European Property Awards za dwa budynki, w tym za New Iron w Łodzi, co jest nie lada sukcesem.

Jeśli jesteście ciekawi, jak obiekt przedstawia się na fotografiach, zachęcamy do sprawdzenia naszej galerii zdjęć poniżej.