Wielkanoc to dla nich dramat. Ratownicy medyczni muszą zastępować ich dzieci

Radny wszedł do budynku, by zostawić ulotki. Został poważnie ranny, nawet ratownicy nie dali rady mu pomóc

Wielkanoc 2024. Te osoby nie mogą nawet liczyć na pomoc dzieci

Starsze osoby z województwa łódzkiego są w gronie tych, które najczęściej potrzebują pomocy w okresie Wielkanocy - informuje Expressilustrowany.pl. W tym czasie nie zawsze mogą liczyć one na swoich bliskich, bo ci m.in. planują świąteczne urlopy, a "chory w domu te plany komplikuje". Zdarza się, że nawet jeśli senior mieszka z rodziną, to jej członkowie zapominają, by zamówić dla niego leki. Jeśli taka osoba nie otrzymuje ich przez kilka dni, to pojawiają się na przykład problemy z nadciśnieniem i trzeba wezwać karetkę pogotowia.

Politycy w Sejmie o Wielkanocy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dziwne jest to, że nawet w czasie przedświątecznym nikt nie zaniedbuje opieki nad dziećmi, ale już nad osobami starszymi i zniedołężniałymi - tak. Nie wiadomo mi nic o drastycznych przypadkach aby osoba sprawująca opiekę dokonywała celowo zaniedbań. Zdarza się, że informujemy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, że pacjent potrzebuje wsparcia systemowego - mówi w rozmowie z Expressilustrowany.pl Adam Stępka, rzecznik Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Łodzi.

Transport do szpitala nie zawsze jest ratunkiem?

Co ciekawe, ewentualny transport do szpitala może paradoksalnie jeszcze bardziej zaszkodzić starszej osobie, bo mogą się u niej pojawić zaburzenia psychiczne i psychotyczne wywołane zmianą otoczenia. W takich sytuacjach placówki czasem odmawiają nawet przyjęcia pacjenta, mimo że nie może ona jednocześnie liczyć na swoich bliskich.