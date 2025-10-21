Zaginieni 16-latkowie widziani za granicą! Policja nie ma wątpliwości, dlaczego uciekają

Michał Michalak
2025-10-21 16:42

Kamera monitoringu na terenie Czech zarejestrowała dwoje zaginionych 16-latków z województwa łódzkiego: Joannę Ciepluchę i Karola Szewczyka. Jak przekazała policja, w związku z tym poszukiwania mieszkańców Borowej i Koluszek są również prowadzone u naszych południowych sąsiadów. Tymczasem 16-latka sama skontaktowała się z rodziną 18 października za pośrednictwem komunikatora internetowego.

Policja szuka Joanny i Karola. Nastolatkowie zniknęli bez śladu. Rodziny odchodzą od zmysłów

i

Autor: Łódzka Policja/ Materiały prasowe Zaginieni 16-latkowie to Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk.
  • Zaginieni 16-latkowie z Łódzkiego są poszukiwani przez policję, która podejrzewa, że świadomie unikają odnalezienia.
  • Joanna Cieplucha i Karol Szewczyk, ostatnio widziani 9 października, kupili bilety do Wrocławia, a ich poszukiwania rozszerzono na kolejne państwo.
  • Monitoring zarejestrował nastolatków w Czechach, a dziewczyna skontaktowała się z rodziną.
  • Co nastolatkowie robili w Czechach i dlaczego uciekają?

Zaginieni 16-latkowie z Łódzkiego widziani w Czechach

Nic nie wskazuje, aby zaginionym 16-latkom z Łódzkiego cokolwiek groziło, ale obydwoje i tak są poszukiwani przez policję. Jak powiedziała "Super Expressowi" aspirantka Aneta Kotynia, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji Powiatu Łódzkiego Wschodniego, z ustaleń mundurowych wynika, że nastolatkowie działają świadomie i celowo unikają odnalezienia ich przez organy ścigania. To nie wszystko, bo poszukiwania Joanny Ciepluchy z Borowej i Karola Szewczyka z Koluszek zostały rozszerzone o terytorium Czech.

- Kamera monitoringu na terenie tego państwa zarejestrowała obydwoje zaginionych - mówi Kotynia.

16-latka skontaktowała się ponadto, w sobotę, 18 października, ze swoją rodziną za pośrednictwem komunikatora internetowego, ale nie wiadomo, co przekazała swoim bliskim. Dziewczyna i jej kolega zaginęli 9 października br., gdy byli widziani po raz ostatni. Tego dnia obydwoje kupili bilety kolejowe do Wrocławia, docierając do stolicy Dolnego Śląska prawdopodobnie tego samego dnia.

Policyjny dron w akcji, zaginiona kobieta odnaleziona w środku lasu

